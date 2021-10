Sardegna: Calasetta senza medico di base ma Ats non lo rimpiazza, comitato di cittadini si rivolge a Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calasetta, comune del Sulcis di 3.000 abitanti, dal primo agosto è senza medico di base e un comitato di cittadini si è rivolto al Tribunale civile di Cagliari per sbloccare la situazione dal momenti che i solleciti rivolti ad Ats Sardegna non sono andati a buon fine. Il giudice ha fissato l'udienza per il prossimo 26 novembre. Il medico di basa che prestava servizio in paese è andato in pensione lo scorso primo agosto e i suoi pazienti sono stati dirottati verso altri due professionisti che però hanno raggiunto il massimale previsto. Nel ricorso presentato in Tribunale, si legge che "uno dei medici - si legge nel ricorso - era in regime di convenzione anche per Sant'Antioco e si doveva quindi dividere tra due ambulatori, il tutto con conseguenti ripercussioni per l'utenza e in generale per i residenti di Calasetta". La situazione è precipitata quando anche gli altri due medici rimasti in paese hanno lasciato l'incarico con la conseguenza che alcuni pazienti per accedere al servizio, sono costretti a prendere il traghetto e raggiungere la vicina Carloforte. Il comitato ha avanzato la richiesta che al paese vengano assegnati almeno tre medici di base. (Rsc)