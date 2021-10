Campania: Ciarambino (M5s), ok a mozione autonomia professioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oltre vent'anni dalla sua istituzione, la Campania è ancora l'unica regione in Italia a non aver dato attuazione alla legge che sancisce l'autonomia delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, definendone proprie gerarchie e dirigenze". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s, Valeria Ciarambino, che poi ha aggiunto: "Una legge disattesa, sebbene sia stata recepita dalla nostra Regione nel 2001 e nonostante due successivi decreti commissariali ribadissero l'obbligo per i direttori generali di istituire i servizi delle professioni sanitarie. Grazie a una mozione a mia firma, approvata all'unanimità dall'aula del Consiglio regionale, abbiamo impegnato la giunta regionale a intervenire con atti perentori presso tutte le Asl e le aziende ospedaliere e universitarie regionali, perché siano istituiti ovunque i servizi delle professioni in applicazione di una legge che ad oggi risulta disattesa soltanto in Campania". "Grazie a questa mozione – ha proseguito Ciarambino – anzitutto miglioriamo l'organizzazione e la qualità dell'assistenza ai cittadini, e diamo finalmente dignità e autonomia a professionisti che, specie negli ultimi anni, hanno conseguito alti livelli di formazione universitaria e post universitaria, acquisendo competenze specialistiche e manageriali. Donne e uomini di altissimo profilo, che in altre Regioni ricevono incarichi apicali nell'ambito del Servizio sanitario regionale e nelle Università, ma che in Campania fino ad oggi hanno continuato a essere considerati alla stregua di assistenti dei medici, spesso diretti o coordinati da figure sprovviste di specifiche competenze". (Ren)