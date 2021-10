Capri: Faraglioni danneggiati da caccia dei datteri, progetto per ripristino ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Capri (Napoli) ha approvato all'unanimità il progetto pilota per il ripristino ambientale dei Faraglioni. Il progetto ha avuto origine dopo la scoperta nello scorso inverno da parte delle forze dell'ordine di un'organizzazione criminale dedita a reati ambientali che hanno alterato la biodiversità marina e provocato l'alterazione dell'intero sistema marino del Golfo di Napoli. Danneggiati, in particolar modo, i Faraglioni di Capri a causa della caccia, dell'estrazione e della commercializzazione dei datteri di mare, la cui pesca è proibita da tutte le leggi vigenti, essendo una specie protetta. L'assessore delegato all'istituzione dell'Area marina protetta, Paola Mazzina (Amp), ha avanzato una richiesta di progetto al Conisma (Consorzio nazionale interuniversitario per le Scienze del mare, Consorzio di Università distribuite su tutto il territorio italiano) per un progetto teso al ripristino dell'area danneggiata dalle azioni criminali descritte. (Ren)