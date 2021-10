Sardegna: Volotea, bilancio positivo per primi 10 giorni da avvio voli in continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost spagnola Volotea traccia un bilancio positivo a dieci giorni dall'avvio della gestione dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna. In una nota si sottolinea come il vettore abbia operato "in perfetto orario la stragrande maggioranza dei suoi collegamenti, raggiungendo un tasso di puntualità altissimo (Otp-15 95 per cento) negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia". "Siamo estremamente orgogliosi dei nostri primi dieci giorni di voli in Sardegna - ha affermato Carlos Munoz, presidente e fondatore del vettore -. Abbiamo dato prova di essere una compagnia attenta e puntuale, operando tutti i collegamenti come da programma. Queste eccellenti performance ripagano il duro lavoro e l'impegno del nostro team, che nelle ultime settimane, con tempistiche strettissime, ha davvero fatto l'impossibile per offrire voli comodi verso la terraferma. Non potevamo sperare in un avvio migliore e crediamo che la nostra offerta di voli comodi possa rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell'isola". Lo scorso 22 ottobre la compagnia è stata insignita del premio "Compagnia aerea low cost leader in Europa" ai World Travel Awards 2021, il riconoscimento che seleziona le eccellenze di tutti i campi del settore turistico e dei trasporti a livello mondiale. (Rsc)