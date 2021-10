Rai: Iovino (M5s), no a cambio orario fiction 'Un posto al sole' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato M5s ha sottolineato: "Sostengo pienamente la linea portata avanti in questi giorni dalle sigle sindacali secondo cui un'eventuale crisi della fiction rischierebbe di assestare un colpo fatale agli studi Rai di viale Marconi, senza dimenticare quanto, in termini di immagine, "Un posto al sole" impatti da anni positivamente sull'indotto locale, rilanciando il 'prodotto Napoli' in termini di attrattività turistica". Infine, Iovino ha concluso: "Si tratta di elementi di cui il consiglio di amministrazione della Rai non può assolutamente non tenerne conto". (Ren)