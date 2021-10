Campania: quattro denunce e un rogo domato nella Terra dei Fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione Strade sicure del raggruppamento Campania dell’esercito italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide”, sono stati assicurati nella trascorsa settimana 385 servizi di pattuglia e come risultati operativi sono stati rilevati: 1 rogo, 273 persone identificate di cui 4 denunciate in stato di libertà, 268 veicoli controllati di cui 24 sequestrati, sanzioni comminate per un totale di euro 2853,00. Lo ha annunciato in una nota la prefettura di Napoli. (Ren)