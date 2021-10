© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottime notizie dai ballottaggi in Sicilia dove si registrano vittorie importanti dei nostri candidati o comunque sostenuti dal Movimento cinque stelle". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "Un segnale importante in vista delle Regionali del 2022, che ci dà fiducia e ci sprona a dare sempre il massimo per tutti i cittadini". (Rin)