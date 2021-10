Animali: Federcaccia, problema non sono i controlli, ma come avvengono (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I motivi per una pacifica e ordinata protesta, ben differente da altre che in questi giorni stanno attraversando il Paese, ci sono tutti e invitiamo a riflettere quanti la hanno contestata, politici in testa. Un esempio fra tutti l’onorevole Maria Vittoria Brambilla. L’onorevole, da tempo più impegnata come conduttrice televisiva animalista che come parlamentare, dalle pagine del "Corriere della Sera" ha tuonato affermando che i cacciatori si dovrebbero vergognare di protestare per i controlli. Oltre a distorcere la realtà, cosa direbbe l’onorevole Brambilla se nel corso di un controllo stradale di routine lei o un altro qualsiasi cittadino, fossero interpellati in malo modo, costretti in modo brusco a uscire dalla macchina e tenuti bloccati per ore senza possibilità di avvertire nessuno mentre l’operatore di polizia procede nel controllo dei documenti? Quindi no, onorevole - conclude Federcaccia -. Non sono i cacciatori a doversi vergognare di protestare per le cose che non vanno bene, ma piuttosto chi, come lei, per seguire una ideologia li giudica a priori responsabili di colpe che non hanno". (Com)