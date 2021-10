Campania: Pellegrino (Iv), presto servizi oncologia a ospedale Polla (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riavremo a breve il servizio di oncologia all'ospedale di Polla (Sa) in provincia di Salerno, con la possibilità per i pazienti oncologici di effettuare le sedute di chemioterapia". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale della Campania: "Dopo anni di iniziative, proposte e incontri, i nostri pazienti non saranno più costretti a spostarsi per chilometri dovendo far fronte, oltre ai disagi legati alla malattia, anche ai costi del viaggio, per alcuni insostenibili al punto da rinunciarvi mettendo a rischio la propria vita". Pellegrino ha aggiunto: "Più volte ho denunciato tale situazione, chiedendo con forza la possibilità di attivare il servizio nel territorio del Vallo di Diano. Tutto ciò a breve sarà realizzabile grazie alla disponibilità della dottoressa Roscigno che con grande professionalità e generosità avrà il compito di guidare il reparto. Con l'arrivo del nuovo direttore Sanitario, Vastola, si è data una accelerazione importante per l'attuazione di un progetto che ha visto la totale condivisione del direttore generale Mario Iervolino e del presidente Vincenzo De Luca, ai quali va il mio ringraziamento e quello dell'intero territorio del Vallo di Diano". (Ren)