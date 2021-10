© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani sera fino alla notte di mercoledì 27 ottobre il palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari sarà illuminato con luci rosa. Anche la sede dell'Assemblea legislativa ha aderito alla campagna di prevenzione del tumore al seno su richiesta della Commissione regionale per le Pari Opportunità. Le luci rosa resteranno accese da domani al tramonto fino all'alba di giovedì. (Rsc)