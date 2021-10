Campania: Nappi (Lega), ospedali in mano a clan, Lamorgese e De Luca si assumano responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno di un anno fa, il ministro Lamorgese, davanti alle risultanze di un'indagine affidata a una commissione prefettizia - nominata a suo tempo dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini - decise di non sciogliere l'Asl Napoli 1". Lo ha dichiarato attraverso i suoi canali social, Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "Perché la camorra, stando alle conclusioni a cui giunse Lamorgese, nel frattempo era stata cacciata via dai nosocomi partenopei. La smentisce una recentissima inchiesta della Procura, che con una raffica di arresti, ha fatto riemergere con chiarezza ancor più devastante, come invece i clan abbiano continuato ad infiltrarsi e ad avere il pieno controllo degli ospedali. E allora c'è da chiedersi: quali elementi aveva in mano Lamorgese quando escluse quello che la preziosa opera di inquirenti e investigatori aveva evidenziato? Restiamo, inoltre, basiti davanti al fatto che una cosa del genere, sia potuta avvenire alla luce del sole, senza il minimo ostacolo, senza cioè che nessuno della filiera amministrativa regionale si sia accorto di nulla" (segue) (Ren)