Sardegna: Beniamino Garau è il nuovo sindaco di Capoterra

- L'architetto Beniamino Garau, candidato sostenuto da Psd'Az, Lega e Sardegna 20Venti, più due liste civiche, è il nuovo sindaco di Capoterra. Garau ha sconfitto al ballottaggio Beniamino Piga, commercialista, ex assessore al Bilancio della Giunta uscente presieduta da Francesco Dessì, che era appoggiato da diverse liste civiche di centrosinistra. Garau al ballottaggio ha vinto per circa 150 preferenze sullo sfidante Piga. Alle urne per questo secondo turno di ballottaggio si è presentato solo il 45,76 per cento degli aventi diritto (l'affluenza al primo era stata poco inferiore al 56 per cento), per un totale di 9.414 elettori su 20.574. (Rsc)