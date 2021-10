© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, esprime "solidarietà alla Cgil per il vergognoso atto vandalico avvenuto oggi nella sede di Sampierdarena a Genova. Un gesto - continua su Twitter - che condanniamo fermamente e che si inserisce in un quadro di tensione generale che non fa bene al Paese". (Rin)