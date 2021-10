Lega: Fedriga, leadership Salvini non in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lo vedo nemmeno all'orizzonte" un congresso della Lega, il segretario Matteo Salvini "ha portato il partito dal 4 al 20 per cento, oggi si ritrova ad aver superato il 30. Non si può pensare di poter mettere in discussione Matteo Salvini". Lo ha detto a "Stasera Italia" su Rete4, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni ed esponente del Carroccio. Quanto all'esito delle recenti amministrative, "penso che l'analisi dei candidati sia quella più importante", ha aggiunto. (Rin)