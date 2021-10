Mps: Rizzetto (Fd'I) a "Nova", su nazionalizzazione non siamo granitici, non escludiamo intervento privato con player italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'ipotesi di nazionalizzazione di Mps, "non siamo granitici" ma "non escludiamo a priori quello che potrebbe essere un intervento privato prediligendo, chiaramente, qualche player che sia del nostro Paese". Lo spiega il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, interpellato da "Agenzia Nova" sull’interruzione dei negoziati tra ministero dell’Economia e delle Finanze ed Unicredit, relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Mps. Parlando di un eventuale creazione di un terzo polo bancario a guida francese, Rizzetto osserva: "Non penso che Crédit Agricole possa acquistare quello che Unicredit, oggi, non acquista più. Dipende da che fetta di torta potrebbe essere offerta. E' un rischio? Sì, lo è", spiega Rizzetto, secondo cui al netto di questo "una certa parte politica dovrebbe finirla di giocare con le banche, e nello specifico con Mps, che è stato uno degli istituti più importanti d'Europa e del mondo". Rizzo sottolinea quindi che "oggi tutti si pongono nella posizione che Fratelli d'Italia aveva già indicato qualche tempo fa come terza via: fermare un attimo tutti questi passaggi, cercare di capire veramente come sta andando la banca, e cercare anche e soprattutto - qualora ci fossero - dei player nazionali, italiani, per Mps". (Rin)