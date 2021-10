Campania: Nappi (Lega), ospedali in mano a clan, Lamorgese e De Luca si assumano responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità è che ci troviamo di fronte a responsabilità gravissime, fatte di omissioni, disattenzione, disinteresse, incapacità. Responsabilità che sia il ministro Lamorgese sia chi governa questa regione, devono assumersi", ha sottolineato Nappi che ha aggiunto; "Perché l'opera di contrasto alla malavita va portata a termine con i fatti e non con le chiacchiere. Palazzo Santa Lucia, in particolare, non può continuare a girarsi dall'altra parte e non intervenire su una questione gravissima, come è quella dell'infiltrazione dei clan nella sanità pubblica". Infine il consigliere regionale leghista ha concluso: "Noi resteremo vigili, affinché la Regione attivi fin da subito indagini interne, e siamo pronti a dare la massima collaborazione affinché le cose possano finalmente migliorare; perché è questo quello che vogliamo per la Campania". (Ren)