Animali: Federcaccia, problema non sono i controlli, ma come avvengono (2)

- Vale la pena sottolineare la circostanza, forse sconosciuta agli stessi che plaudono a questo genere di operazioni, che - continua Federcaccia - nel giro di pochi giorni, i richiami sequestrati, dopo aver rimosso l’anellino, che viene tagliato e dunque diviene impossibile accertarne la regolarità o meno, vengono rilasciati in natura, dove moriranno tutti, non essendo avvezzi alla vita libera. Da questi problemi oggettivi nasce la richiesta di una sanatoria: dal momento che gli anellini oggetto di contestazione non sono scelti dai cacciatori, ma gli unici riconosciuti dalla Regione, è questa che si deve - ancora una volta - assumere la responsabilità delle proprie scelte senza farle ricadere su cittadini che si sono limitati a osservare le norme. Discorso a parte, ma altrettanto importante, la modalità con cui i controlli vengono effettuati. È stato riferito più volte, e su questo chiederemo di verificare a chi di dovere, di controlli vessatori, condotti con un numero di agenti, fra i quali volontari delle associazioni anticaccia, sproporzionato alla reale necessità, con maniere ruvide, che facilmente inducono in uno stato di soggezione, quasi che il controllato fosse un pericoloso criminale colto in flagranza di reato e non un cittadino che sta praticando una attività consentita dalla legge. (segue) (Com)