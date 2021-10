Campania: Muscarà (M5S), perchè il consiglio regionale non procede alle assunzioni dei vincitori del concorsone?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bandito nel 2019 e conclusosi con l'ultima prova scritta nel luglio scorso, a epilogo di un tirocinio formativo durato quasi un anno, i vincitori del Concorsone per i profili messi a bando dal consiglio regionale della Campania sono ancora in attesa di essere convocati per la successiva assunzione. Eppure il 20 agosto scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la graduatoria di merito e il 14 settembre c'è stata anche l'assegnazione dei vincitori. Inoltre sono diversi gli enti, oltre alla stessa giunta regionale, presso i quali i vincitori del Concorsone sono in servizio già dal 30 settembre o dove si sta procedendo a formalizzare le assunzioni proprio in questi giorni". Così la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che sulla vicenda ha scritto una nota al presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero. "Non si comprendono – ha concluso Muscarà - le ragioni per cui questo ente non abbia tuttora convocato i vincitori, che attendono di stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato". (Ren)