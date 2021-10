Rai: Iovino (M5s), no a cambio orario fiction 'Un posto al sole'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nota fiction 'Un posto al sole', in onda da 25 anni su Rai 3, è oramai una delle produzioni di maggiore successo realizzata dalla storica sede Rai di Napoli, oltre che la più longeva della nostra tv di Stato". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino, che sulla questione ha depositato un'interrogazione al presidente del Consiglio dei Ministri che ha aggiunto: "Un appuntamento di riferimento per tantissime famiglie italiane che rischia ora di subire un'inevitabile crisi di ascolti a seguito della decisione di spostare l'orario di messa in onda delle 20.45, per fare spazio all'ennesimo talk politico. La Rai non è un'azienda privata e non può non tener conto del gradimento di tantissimi spettatori fidelizzati alla fiction, né si può rischiare di minare una produzione che da oltre un quarto di secolo rappresenta uno zoccolo duro nel palinsesto di Rai 3, per sostituirla con un talk il cui gradimento non è affatto scontato". (segue) (Ren)