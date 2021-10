Maltempo: Siracusano (FI), piano aiuti governo per Sicilia e Regioni Sud indispensabile per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande apprensione per le immagini che stiamo vedendo in queste ore. Un'ondata straordinaria di maltempo sta colpendo le Regioni meridionali del nostro Paese, e la Sicilia in particolare". Lo sottolinea Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. "Piogge torrenziali, smottamenti, strade invase dal fango, torrenti che rompono gli argini e travolgo ogni cosa. A Scordia, in provincia di Catania, piangiamo già un morto, e ci sono dispersi che i soccorritori stanno cercando di rintracciare con ogni mezzo. Un ringraziamento va a chi sta lavorando senza sosta per tentare di arginare i danni, che saranno comunque ingenti ed invasivi. Lancio un appello al governo nazionale, affinché faccia sentire la sua vicinanza e la sua presenza a questi territori, con un piano di aiuti, anche economici, che dopo questi drammatici giorni sarà indispensabile per ripartire", conclude.(Com)