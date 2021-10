Napoli: Cantalamessa (Lega), sicurezza è priorità, regole per la movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'augurare buon lavoro ad Antonio De Iesu, ex vicecapo della Polizia, per due anni questore di Napoli e oggi assessore comunale alla legalità nella giunta Manfredi, dico che maggioranza e opposizione, seppur con ruoli diversi, devono lavorare insieme per fermare lo sfacelo che caratterizza la vita notturna napoletana dal centro storico a Chiaia dove non si fermano gli atti di violenza tra i ragazzi in particolar modo tra i minori". Lo ha dichiarato Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano capogruppo Lega nella Commissione bicamerale Antimafia. Cantalamessa ha poi aggiunto: "La movida attende regole certe che non danneggino gli operatori del by night e della ristorazione ma che mettano in sicurezza i ragazzi e tutelino i residenti dei quartieri assaltati dal popolo della notte. Dobbiamo ridare notti sicure e responsabili alla città di Napoli e proseguire parallelamente l'azione di controllo e contrasto alla microcriminalità e babygang". (Ren)