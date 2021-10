Sanità: Castellone (M5s), Fondo oncologia va rifinanziato, ma serve fare rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei miei vent'anni di ricerca ho avuto la conferma che la strada di investire sulla medicina di precisione fosse quella giusta. Non ci sono cure miracolose. La terapia deve essere sempre più personalizzata. Siamo in un momento strategico perché per la prima volta nella storia anche la politica prende delle decisioni seguendo un metodo che si avvicina molto al metodo scientifico. Non siamo all'anno zero sull'oncologia e sugli investimenti nell'ambito dell'oncologia della precisione. In questa legislatura noi abbiamo approvato una legge del 2019 che istituisce la Rete nazionale dei registri tumori, ma anche nella scorsa legge di Bilancio siamo riusciti a finanziare un fondo per la genomica sui tumori al seno, e un ulteriore fondo per la next generation sequencing nel decreto ristori, accessibile a tutte le regioni. Io condivido in pieno la proposta che è stata fatta di trovare in legge di bilancio a rifinanziare questo fondo anche incrementandolo perché 5 milioni non saranno sufficienti. Almeno 35 milioni di euro vanno previsti". Lo ha detto la senatrice Maria Domenica Castellone (M5s) durante l'evento "Medicina di Precisione in oncologia – Scenari e modelli applicativi", organizzato dal Centro studi americani ed Edra e coordinato da Beatrice Lorenzin, responsabile Health & science del Csa. Dello stesso avviso Angela Adduce, Ragioneria generale dello Stato - Mef: "Lo Stato può decidere in qualsiasi momento di innovare sulle cure sanitarie e penso che sia dovere andare a perseguire l'innovazione e l'implementazione dell'innovazione. E' importante però capire a che punto ci troviamo, dall'altra parte se il sistema sanitario è pronto a ricevere questa innovazione. E' un sistema sanitario che può dare una risposta uniforme sul piano nazionale? Bisogna che qualcuno - conclude Adduce - ci sappia dire che serve effettivamente e se in grado la struttura di accogliere organizzativamente questa soluzione di cura". (Rin)