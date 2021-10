Abruzzo: D'Amario, Film commission diventerà Fondazione a capitale pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo momento - aggiunge - si sta concretizzando in questi giorni con la decisione della Giunta regionale di dare all'organismo una nuova veste giuridica in grado di gestire direttamente i fondi strutturali europei". La nuova forma giuridica di Fondazione di diritto privato a capitale pubblico permette alla Film Commission di fungere da organismo intermedio del Fesr in quanto sottoposto a controllo analogo. Questa nuova collocazione apre ampi spiragli per una programmazione che potrà contare sui fondi strutturali europei 2021-2027, il cui Piano operativo regionale (Por) è in fase di elaborazione e a breve verrà sottoposto all'esame della Commissione europea. Una strategia che supera di gran lunga il semplice rifinanziamento di una legge regionale che si è dimostrata ampiamente fallimentare, come erroneamente auspicato dal consigliere, Pierpaolo Pietrucci. Fin qui, "il certosino lavoro di trasformazione della Film commission", ma la Giunta regionale ha voluto connotare questo impegno con la decisione di alzare la propria quota di compartecipazione. "Proprio così - conclude D'Amario -. Il presidente Marsilio ha confermato che la quota di compartecipazione regionale ai fondi europei destinati all'attività della Film commission sarà del 14 per cento anziché l'8 per cento, come previsto da obbligo di legge. Oltre alla forma anche la sostanza. L'esatto opposto di quello che ha fatto la precedente Giunta D'Alfonso". (Gru)