Pensioni: Fedriga (FVG), clima costruttivo, evitare ritorno a legge Fornero

- La Lega chiede "soluzioni alternative" alla legge Fornero in tema di pensioni. Lo ha chiarito il presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a "Stasera Italia" su Rete4. "La Lega sta interloquendo con il presidente del Consiglio per portare proposte costruttive su temi cari come la questione previdenziale. Si tratta di un clima positivo e costruttivo", ha aggiunto l'esponente del Carroccio dopo che il leader Matteo Salvini ha nel pomeriggio incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il colloquio con il premier "penso si sia incentrato su questi presupposti con un confronto sui temi e le proposte da proporre" ha aggiunto Fedriga. (Rin)