Giornalisti: i risultati delle elezioni dell'Ordine della Campania

- Si sono concluse nella giornata di ieri le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Per il Consiglio Nazionale risultano eletti per i professionisti Carlo Verna (435) e Antonio Sasso (422), per i pubblicisti Alessandro Sansoni (670). Per il Consiglio Regionale risultano eletti per i professionisti Ottavio Lucarelli (574), Maria Rosaria La Penna (436), Concetta Improta (436) e per i pubblicisti Domenico Falco (777), Salvatore Campitiello (689), Massimiliano Musto (655). Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano eletti per i professionisti Francesco Marolda (487), Concita De Luca (417) e per i pubblicisti Francesco Ferraro (713). Il 3 e 4 novembre on-line dalle ore 10 alle ore 20 e il 7 novembre in presenza dalle ore 10 alle ore 18 nei tre seggi - Napoli (Mostra d’Oltremare), Salerno (Teatro Ghirelli) e Avellino (Circolo della Stampa), si terrà il ballottaggio per eleggere i consiglieri regionali che non hanno raggiunto il quorum del 50% più 1 dei voti validamente espressi: Vincenzo Colimoro (405), Rossana Russo (357), Alessandra Malanga (341), Gerardo Ausiello (288), Antonella Monaco (230), Fabrizio Cappella (221). (Ren)