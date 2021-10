Campania: Cammarano (M5s), dopo anni attivi servizi oncologici a Polla (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo anni di battaglie e iniziative istituzionali, all'ospedale 'Luigi Curto' di Polla (Salerno) sarà presto attivato un servizio di oncologia per le terapie chemioterapiche". Lo ha annunciato il presidente della Commissione regionale Aree Interne e consigliere regionale della Campania M5s Michele Cammarano, che ha aggiunto: "Un risultato importante per un territorio dove i pazienti oncologici sono da anni costretti a lunghe trasferte e a sostenere i costi di continui viaggi, per potersi sottoporre alle cure salvavita di cui necessitano. Nelle ultime settimane, grazie all'impegno di dirigenti e manager del presidio ospedaliero, è stata data un'importante accelerata al culmine di una battaglia che ha visto uniti operatori sanitari, famiglie di pazienti affetti da tumore e politici a ogni livello istituzionale e sotto ogni bandiera". (Ren)