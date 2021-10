Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini, ha ricordato come le sfide siano “alte e importanti" e necessitano non di investimenti, ma anche di una visione globale. "Come fare per connettere la visione globale, che inevitabilmente lo spazio porta con sé, con il ruolo dei territori?”, si è chiesto Comparini, sottolineando come l’anello di congiunzione sia rappresentato dalle filiere, contributo di un ecosistema. “Nessuna azienda in isolamento oggi può cogliere l’ampiezza delle sfide tecnologiche, sistemistiche e architettoriali della sfida allo spazio: dobbiamo parlare di un ecosistema spaziale”, ha sottolineato Comparini. Per quanto riguarda la connessione tra territori, secondo Comparini il Lazio ha tutti i pezzi della catena del valore di un sistema spaziale. “Penso che la sfida sia che questo sviluppo economico per la regione sia connesso ad una prospettiva globale, ad un elemento di livello nazionale, che ci metta in connessione con i Paesi con i quali l’Italia fa partnership (nel settore spaziale) che sono tutti i Paesi del mondo”, ha concluso. (segue) (Res)