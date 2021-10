Mps: Fassina (Leu) a "Nova", significativa presenza pubblica nel capitale ipotesi da considerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali e segretario della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione di Montecitorio, Stefano Fassina, "certamente Monte dei Paschi di Siena non può stare da sola, ma l’aggregazione deve essere un’aggregazione che può confermare l’importante presenza dello Stato nel capitale e deve avere come obiettivo non creare una piccola banca locale, ma una politica di credito per il Paese". Interpellato da "Agenzia Nova" in merito all’interruzione dei negoziati tra ministero dell’Economia e delle Finanze ed Unicredit, relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Mps, il parlamentare ha ribadito: "La proprietà è uno strumento per arrivare ad un obiettivo, l’aspetto proprietario non è un fine in sé. Se l’obiettivo, come ritengo, deve essere quello di ricostruire un’adeguata intermediazione bancaria per il Paese, credo che una significativa presenza pubblica, dello Stato, nella banca sia un’ipotesi da considerare, da non escludere. Dopo di che, come hanno ricordato i presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, una norma di legge che avevamo inserito lo scorso anno prevede che il ministro dell’Economia e delle Finanze riferisca preventivamente in Parlamento sui movimenti che riguardano la banca. Data la novità, ufficializzata ieri dal Mef, ritengo necessario che Daniele Franco venga a riferire nei prossimi giorni nelle commissioni Finanze". (segue) (Rin)