Napoli: cavallo imbizzarrito fugge da maneggio, nessun ferito

- Un cavallo di razza araba di 5 anni è fuggito da un maneggio ad Ottaviano (Napoli). Il cavallo, avrebbe percorso il sentiero nei pressi della località Valle della Delizia a forte velocità scivolando in un dirupo tra i rovi e che lo avrebbero bloccato a testa in giù provocandogli diverse ferite. E' stato necessario l' intervento dei Carabinieri per calmare l'animale imbizzarrito che aveva seminato il panico. Determinante, sarebbe stato l 'intervento di un militare che avrebbe tagliato, con attrezzi di fortuna, la vegetazione e riuscito successivamente a calmare l'animale. Il personale dell'Asl, intervenuto sul posto per le prime cure, ha trovato il cavallo in buone condizioni. Fortunatamente nessun escursionista si è fatto male, mentre l'animale è stato successivamente ricondotto al vicino maneggio, da dove era fuggito. (Ren)