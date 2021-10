Molise: Manzo (M5s), sui Fondi regionali per la non autosufficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla sensibilità dimostrata dall'ex premier Conte nei confronti dei non autosufficienti, spiace dirlo, non è seguita una reazione positiva del governo regionale che ha continuato sulla falsariga delle programmazioni precedenti. Nel 2021, addirittura, siamo in grave ritardo nella pubblicazione del bando. Per stimolare un'azione della Giunta, necessaria e urgente, ho allora presentato una mozione in Consiglio regionale, approvata all'unanimità nella seduta di venerdì. Con quest'atto il Consiglio ha impegnato il presidente della Regione Donato Toma e l'assessore regionale alle Politiche sociali, Filomena Calenda, a riferire i motivi dell'imbarazzante ritardo nonché a procedere tempestivamente con il bando tanto atteso da centinaia di cittadini in difficoltà", conclude Manzo. (Gru)