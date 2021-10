Cultura: "Pink Floyd: Live at Pompeii", domani presentazione presso il Parco Archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 50 anni dal film-concerto 'Pink Floyd: Live at Pompeii' diretto da Adrian Maben, che vide la storica band inglese esibirsi nel 1971 all'Anfiteatro di Pompei in un memorabile concerto a porte chiuse, il Parco archeologico di Pompei e il Gruppo Tim propongono un evento "per rivivere le atmosfere e la straordinarietà di un luogo unico al mondo qual è Pompei, in una modalità immersiva e digitale, da tutti fruibile". I dettagli dell'evento saranno presentati nella giornata di domani, alle ore 11.30, presso l'Auditorium degli scavi di Pompei dal direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, dal sindaco della città di Pompei, Carmine Lo Sapio, dal responsabile Sales local government, 'Health and education' di Tim, Claudio Pellegrini, dal giornalista Ernesto Assante e alla presenza di Adrian Maben. Così in una nota l'ufficio stampa del Parco archeologico di Pompei. (Ren)