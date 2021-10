Napoli: assessore Trapanese, in questi anni welfare abbandonato da amministrazione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni, come operatore del sociale, mi sono sentito abbandonato dall'amministrazione comunale. Eppure ero uno in campo da tempo. Sono contento che assessori uscenti Buonanno e Chiodo mi abbiano chiamato per farmi gli auguri e rendersi disponibili. L'ho apprezzato molto perché il primo lavoro da fare oggi è quello della ricognizione sull'esistente, che richiederà tempo. Il mio primissimo impegno sarà incontrare le persone. Incontrare gli attori delle politiche sociali di Napoli, capire cosa manca. Ascoltare, poi ovviamente operare". Lo ha dichiarato Luca Trapanese, neo assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli, intervenendo su Radio Crc nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. (Ren)