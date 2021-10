Legge Bilancio: Sisto, utile se taglia tasse e sostiene imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle tasse e il sostegno alle imprese, anche sul fronte della sicurezza sul lavoro attraverso la defiscalizzazione dei relativi costi, "sono i temi su cui si misurerà la manovra: senza un serio investimento su questi fronti, la legge di Bilancio corre il rischio di essere depotenziata". Lo sottolinea a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, secondo cui "il reddito di cittadinanza va sottoposto a una profonda revisione affinché non sia più un elemento di dissuasione dalla scelta lavorativa. In generale, la sindrome del 'fare la differenza' dei partiti deve lasciare spazio al senso di responsabilità. Ecco perché serve un passo indietro di tutti sui temi divisivi ed eccentrici rispetto alla ratio di questa maggioranza, che è quella di rilanciare il Paese dopo la pandemia". Quanto al centrodestra, per Sisto "è un'area politica unita, resa ancora più forte dal protagonismo nazionale e europeo di Silvio Berlusconi e dal suo imprescindibile ruolo di federatore". (Com)