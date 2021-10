Mps: Fassina (Leu) a "Nova", significativa presenza pubblica nel capitale ipotesi da considerare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’esponente di Leu, inoltre, "la prevedibile e prevista archiviazione del negoziato con Mps deve consentire al governo, in relazione con il Parlamento, di riaprire completamente la discussione. Che l’operazione con Unicredit dovesse fallire o portare a oneri enormi per lo Stato era chiaro fin dall’inizio. Non era necessario essere esperti di teoria dei giochi per capire che se fissi una deadline imprescindibile e hai un solo, potenziale acquirente, è chiaro che questo potenziale acquirente detta le condizioni. A quel punto, le condizioni diventano troppo onerose ed è stato un bene che il ministero dell’Economia e delle Finanze abbia stoppato". Ad avviso di Fassina, "l’attuale management dell’istituto di credito ha conseguito risultati importanti. Abbiamo bisogno di risolvere la vicenda con l’obiettivo di ripristinare un adeguato flusso di intermediazione bancaria, in particolare per il Centro-Sud. Per prima cosa, il governo non deve avere fretta, deve quindi operare - ha concluso Fassina - per un aggiustamento adeguato della deadline con la Commissione europea non solo per definire, ma anche per rendere praticabili scenari diversi". (Rin)