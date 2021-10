Mps: Gasparri (FI), Italia continua a pagare conseguenze per ingerenze della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "continua a pagare le conseguenze della catastrofica ingerenza della sinistra italiana nella gestione del sistema bancario e finanziario". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena - prosegue - risale alle malefatte che la sinistra ha compiuto nei decenni. Ha lottizzato i vertici della banca senese, ha contribuito a gestioni finite spesso in tribunale, ha continuato a gestire con arroganza situazioni e territori, fino all'elezione di Padoan a Siena dirottato poi dal Pd verso i vertici di un'altra banca. Ora anche Letta è fresco di elezione nel collegio senese e sembra quasi ignaro delle colpe della sua parte politica in questo autentico disastro. Chiediamo che il governo - prosegue - venga a riferire in aula, perché la vicenda è troppo grave per tenerla chiusa in una semplice commissione. È evidente che ci sono una serie di rischi di fronte a noi che riguardano gli equilibri del sistema bancario-finanziario, il futuro di migliaia di dipendenti, i rapporti con l'Europa che necessariamente dovrà concedere una proroga per la vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Ma chi ha delle colpe le ammetta pubblicamente perché questa tragedia non è spuntata all'improvviso come un fungo", conclude. (Com)