Expo 2020: Comparini (Thales Alenia Space), il Lazio ha tutti gli elementi della filiera spaziale (2)

- “Dobbiamo riflettere su come vengono generate competenze e professionalità”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, sottolineando il ruolo apicale dei centri accademici e di ricerca, lo sviluppo di Pmi e di startup innovative. “Il ruolo della grande impresa deve essere questo”, ha osservato. "I grandi cluster economici nascono con tutti gli ingredienti che ci sono nel Lazio: grandi università dalla storia importante, presenza di un’impresa che riesce a cogliere e di una filiera che si sviluppa”, ha aggiunto. “Nascono anche dalla multidisciplinarità”, ha sottolineato Comparini, osservando che le tecnologie digitali e spaziali “rappresenteranno nei prossimi anni motore incredibile” di sviluppo economico per il territorio, sfida che secondo Comparini la Regione Lazio ha tutte le competenze per poter cogliere. Per quanto riguarda la connessione tra territori, secondo Comparini il Lazio ha tutti i pezzi della catena del valore di un sistema spaziale. “Penso che la sfida sia che questo sviluppo economico per la regione sia connesso ad una prospettiva globale, ad un elemento di livello nazionale, che ci metta in connessione con i Paesi con i quali l’Italia fa partnership (nel settore spaziale) che sono tutti i Paesi del mondo”, ha concluso. (Res)