Sardegna: carenza medici in ospedali sardi, Psd'Az, intervenga la Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delibera di Giunta straordinaria per prevedere il riposizionamento negli ospedali di figure professionali, temporaneamente ma in modo organico, così da garantire in primo luogo il sistema di emergenza-urgenza e l'attività quotidiana di tutti i reparti indispensabili per la tutela della salute. La richiesta è stata avanzata dal capogruppo del Psd'Az Franco Mula nel corso della discussione in Consiglio regionale dell'articolo 5 della legge omnibus che che contiene una variazione di Bilancio da 300 milioni di euro. Un dibattito, quello sulla sanità, condizionato anche dalle criticità registrate all'ospedale di Nuoro dove il reparto di chirurgia ha ripreso a funzionare solo dopo l'arrivo di medici di rinforzo provenienti da altri nosocomi. Il documento presentato dal gruppo sardista evidenzia che le aree con più criticità a livello di organico sono Nuoro, Oristano, Carbonia e Alghero. Per Psd'Az si assiste a "un'emorragia di personale medico e infermieristico senza precedenti negli ultimi dieci anni con 3.389 unità in meno e mai sostituite dal 2014", una situazione che alla luce dei futuri pensionamenti ( 881 nel 2021, 729 nel 2022, 614 nel 2023) fa si che senza un intervento diretto della Giunta non sussistano "le condizioni per superare questa situazione di grave carenza". (segue) (Rsc)