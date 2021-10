Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare gli onori di casa, il commissario generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, ha voluto ricordare come il Lazio sia protagonista con la compagnia Avio e l’hub industriale di settore di Colleferro, del grande cambiamento epocale dell’economia dello spazio rappresentato dall’arrivo dei microsatelliti che “aprono un’era nuova, soprattutto tra i piccoli Paesi e operatori che mai avrebbero pensato di accedere allo spazio”. Descrivendo l’ambiente di relazioni che caratterizza una manifestazione fortemente articolata e di caratura globale come l’Esposizione universale, Glisenti ha sottolineato: “La filiera del Lazio ha una la supply chain dello spazio molto lunga che abbraccia non solo le piccole, medie e grandi imprese, ma anche le competenze universitarie. Questo è il senso della filiera che in Expo viene discussa e portata a ipotesi di collaborazione internazionale”. (segue) (Res)