Sanità: medico del 118 arrestato in flagranza, chiedeva soldi in cambio di terapie (2)

- Al termine delle successive perquisizioni, effettuate unitamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Sulmona, nel corso delle quali è stato sottoposto a sequestro ingente materiale ritenuto utile alle indagini, il medico è stato tratto in arresto in flagranza di reato, associato alla casa circondariale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo stesso è accusato del delitto di concussione consumata nei confronti della paziente, poiché, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale e approfittando della condizione di estrema fragilità della vittima, derivante dalle gravi patologie di cui è sofferente, pretendeva somme di denaro, da versare ad ogni somministrazione, in cambio di una verosimile specialità medicinale, pur conoscendo le delicate condizioni della vittima. Tra i farmaci nella sua disponibilità, vi erano flaconi riportanti l’indicazione “per uso riservato agli ospedali” dei quali si sta accertando la reale provenienza, oltre a preparazioni già pronte da somministrare a potenziali altri pazienti. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Pescara a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona. (Com)