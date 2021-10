Reddito di cittadinanza: De Luca, è stato dato a sfaccendati e delinquenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre drasticamente il cuneo fiscale: se lo dimezzassimo creeremmo competitività per le aziende, meno pesi fiscali sulle imprese e più soldi nelle buste paga dei lavoratori". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "In Italia spendiamo quasi 7 miliardi di euro per il Reddito di cittadinanza, altri miliardi per quota 100 - aggiunge - In un paese civile è doveroso aiutare chi è in difficoltà e contrastare le aree di povertà, ma non possiamo permetterci di dare il Reddito di cittadinanza a sfaccendati e delinquenti". Sempre parlando del Rdc, De Luca aggiunge: "Questa estate c'è stato il problema degli stagionali e per questo abbiamo presentato una proposta al governo: senza toccare il Reddito di cittadinanza, le imprese si sono offerte di dare in aggiunta 500 euro al mese, la Regione paga invece il trasporto gratuito; ma la nostra proposta non è stata recepita. Oggi siamo chiamati a fare un grande sforzo perché l'Italia non finisca tra i paesi di terza e quarta fascia". "Come Regione Campania - aggiunge - dobbiamo fare un radicale lavoro di sburocratizzazione, il piano probabilmente verrà presentato prossimamente". "Serve riapertura cantieri e rilancio dell'attività produttiva: ci auguriamo quindi di non essere chiamati a occuparci di Covid quando c'è bisogno di concentrarsi sui temi del lavoro", conclude. (Ren)