Sardegna: Riformatori, pazienti tumorali sassaresi senza Pet, serve accordo con ospedale Brotzu

- "La situazione si sta facendo sempre più drammatica: i pazienti oncologici sassaresi sono rimasti senza le indagini Pet, indispensabili per la diagnosi e la stadiazione dei tumori. Il radiofarmaco indispensabile per il funzionamento della PET arrivava in aereo dal continente ma Volotea a differenza di Alitalia non è autorizzata al trasporto del farmaco. Non solo: c'è la possibilità di produrlo al Brotzu di Cagliari e trasportarlo direttamente a Sassari ma manca l'accordo che consentirebbe l'intesa tra i due poli ospedalieri". Lo sostengono Sara Canu, capogruppo dei Riformatori insieme al collega Michele Cossa, che già avevano rivolto un'interrogazione urgente all'assessore regionale alla sanità e che oggi reiterano la richiesta di un intervento urgente che possa risolvere la situazione. Secondo i consiglieri regionali, nell'immediato è sufficiente che sia autorizzato il trasporto del radiofarmaco da Cagliari a Sassari, ipotesi che consentirebbe all'Ats un notevole risparmio economico dato che prima il farmaco arrivava dalla Penisola: il ciclotrone del Brotzu sarebbe infatti assolutamente in grado di produrre il radiofarmaco sufficiente per fronteggiare l'emergenza sassarese. (segue) (Rsc)