Sardegna: Riformatori, pazienti tumorali sassaresi senza Pet, serve accordo con ospedale Brotzu (2)

- "Ma per arrivare a una soluzione duratura - spiegano sempre Cossa e Canu - è necessario approvare una convenzione tra l'ospedale Brotzu e l'ospedale di Sassari, che consentirebbe di mettere fine al dramma che rischia di travolgere 2000 pazienti sassaresi alle prese con la malattia tumorale. "Non si può interrompere il servizio sanitario del Pet, così urgente e delicato - aggiungono i consiglieri regionali dei Riformatori dopo aver raccolto la denuncia che arriva da pazienti e personale medico -. Davanti a un rischio di questo tipo siamo tutti chiamati in causa. È necessario agire con la massima urgenza". (Rsc)