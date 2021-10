Napoli: assessore Santagada, sono a disposizione della città e dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono a disposizione della città e dei cittadini. Mi ha colto con stupore e sorpresa la telefonata del sindaco, professore Gaetano Manfredi, che conosco da anni, essendo stato rettore della Federico II, Università nella quale insegno, che mi ha proposto di entrare in Giunta in considerazione del mio profilo scientifico. Ho deciso di accettare raccogliendo una sfida ardua ma al tempo stesso esaltante: porre al servizio della mia città le mie competenze, energie e capacità. Con spirito di umiltà e con convinta determinazione assicurerò, in questo nuovo ruolo, tutto il mio impegno, la mia dedizione e le mie energie per contribuire al rilancio di Napoli, città nella quale mi sono formato professionalmente, dove vivo con la mia famiglia e che amo profondamente. Nel ringraziare il sindaco ribadisco idealmente a tutti i napoletani l'entusiasmo e l'impegno con i quali svolgerò il mio mandato". Lo ha dichiarato Vincenzo Santagada assessore a Salute e Verde del Comune di Napoli. (Ren)