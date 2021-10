Agroalimentare: Pedicini, filiera allevamento bufale messa in ginocchio in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addirittura - aggiunge Pedicini - la Regione Campania impone per decreto l'utilizzo del Kit Bovigam che, per ammissione del produttore, è indicato esclusivamente per i bufali africani, non per quelli di razza mediterranea che abbiamo nel casertano. Tanto che anche il Tar Campania ha imposto alla Regione la modifica della deliberazione sull'utilizzo di questo test. Una gestione così irresponsabile sta mettendo in ginocchio la filiera e ad oggi 134 allevatori sono stati costretti a chiudere le proprie attività, sacrificando migliaia di posti di lavoro. Ecco perché in questi giorni abbiamo inviato un'interrogazione alla Commissione europea. All'organismo europeo abbiamo chiesto di intervenire per garantire l'applicazione delle direttive comunitarie e nazionali in materia di contenimento e vaccinazione della brucellosi e della tubercolosi bovina. Per il resto continuiamo a chiederci come mai la Regione Campania stia contribuendo assurdamente al possibile fallimento di una delle eccellenze agroalimentari della nostra regione!", ha concluso l'eurodeputato. (Ren)