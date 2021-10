Covid: De Luca, contagi in aumento, dobbiamo iniziare a preoccuparci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un aumento di contagi che non ha una ricaduta sui ricoveri ospedalieri, tuttavia è un dato che deve cominciare a preoccuparci. Nella settimana tra il 9 e il 15 ottobre abbiamo avuto un numero di positivi di 1.723 unità". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Nella settimana appena terminata - prosegue De Luca - 16-22 ottobre, 2.228 positivi, cioè 500 positivi in più. Il dato preoccupante è questo, che passiamo da un tasso di positività che due settimane fa era del 3,4 per cento, oggi è del 4,4 per cento. Questo vuol dire che siamo di fronte a una tendenza lenta, ma percepibile, all'aumento dei contagi. Grazie a Dio, siccome abbiamo un numero altissimo di vaccinati, questo aumento di contagi non ha una ricaduta sui ricoveri ospedalieri, tuttavia è un dato che deve cominciare a preoccuparci”, conclude. (Ren)