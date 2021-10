Vaccino: Iss, efficacia più elevata in periodo con variante alfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia dei vaccini contro il Covid-19 è stata più elevata nel periodo con la variante alfa dominante (4 aprile-4 luglio 2021) rispetto al periodo con la variante delta dominante (5 luglio-17 ottobre 2021). E' quanto emerge dal report di sorveglianza esteso, pubblicato dall'Istituto superiore della sanità (Iss). "In generale - si legge nel documento -, sebbene si osserva una diminuzione dell'efficacia nella fase epidemica delta, l'efficacia preventiva nei confronti di ricoveri (92 per cento nella fase delta contro 95 per cento nella fase alfa), terapie intensive (95 per cento nella fase delta contro 97 per cento nella fase alfa) e decessi (91 per cento nella fase delta contro 97 per cento nella fase alfa) rimane alta". (Rin)