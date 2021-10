Expo 2020: Glisenti, Lazio protagonista di un cambiamento epocale nell'economia spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è protagonista con Avio e Colleferro del "grande cambiamento epocale dell’economia dello spazio" con l’arrivo dei microsatelliti che “aprono un’era nuova, soprattutto tra i piccoli Paesi e operatori che mai avrebbero pensato di accedere allo spazio”. Lo ha dichiarato il commissario generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, intervenendo oggi all’evento “Forum Lazio, regione dello spazio. Da Colleferro Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy”, organizzato da Lazio Innova, l'agenzia per l'innovazione del Lazio, presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. “Stiamo parlando qui a Expo di filiere di impresa, catene di valore molto lunghe”, ha dichiarato Glisenti, ricordando che “lo spazio è un’economia molto legata alle filiere”. “La filiera del Lazio ha una la supply chain dello spazio che abbraccia non solo le piccole, medie e grandi impresi, ma anche le competenze universitarie. Questo è il senso della filiera che in Expo viene discussa e portata a ipotesi di collaborazione internazionale. Qui si parla di supply chain anche dal punto di vista dell’attrazione di investimenti. Qui troverete interlocutori interessati a capire come intervenire finanziariamente in pezzi della filiera, dove l’impresa guida è garante delle Pmi che ci sono dentro”, ha aggiunto il commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai.(Res)