Bankitalia: rialzo significativo inflazione nell'eurozona riconducibile a rincari energetici

- Nell'eurozona il rialzo significativo dell'inflazione è riconducibile ai rincari energetici, fra cui quelli del gas naturale, e a fattori temporanei. E' quanto emerge dal bollettino economico della Banca d'Italia. Le determinanti fondamentali, in particolare la dinamica dei salari, non indicano finora la prospettiva che l'inflazione rimanga alta nel medio termine. Il Consiglio direttivo della Bce - ricorda la Banca d'Italia - ha confermato l'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria, e ha ribadito che il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli è indispensabile per sostenere la ripresa. (Rin)