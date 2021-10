Sanità: Nesci, Sud può essere nuovo modello, ridurre divario nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Carta di Matera è un "evento importante per delineare gli interventi di riforma che servono a rafforzare il nostro sistema sanitario, partendo dal Mezzogiorno come laboratorio per una nuova sanità distrettuale. Una sfida ambiziosa ma realizzabile in pieno, a condizione però di recuperare quel divario strutturale rispetto al Centro-Nord che in campo sanitario è particolarmente accentuato. Con il Pnrr vogliamo raggiungere questo obiettivo che il nostro governo considera prioritario per la ripartenza". Lo ha detto, intervenendo al Convegno sulla Carta di Matera per la sanità, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. (segue) (Rin)