Sanità: Nesci, Sud può essere nuovo modello, ridurre divario nostra priorità (2)

- "La Missione 6 del Pnrr è volta a superare le criticità strutturali emerse durante la pandemia in ambito sanitario, riguardanti soprattutto le disparità territoriali nell'erogazione delle prestazioni che determinano l'emigrazione sanitaria dal Sud al Centro-Nord del Paese. Per questo - ha aggiunto - sono previsti riforme e investimenti volti a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche delle aree più svantaggiate. Tra le altre cose, si prevede l'attivazione di 1.350 Case della Comunità, di 380 Ospedali di Comunità e di 600 Centrali operative territoriali, unitamente all'acquisto di 3.133 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, al potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico e al finanziamento di 2.700 borse di studio aggiuntive. La dotazione finanziaria del Pnrr per la sanità è pari a 20 miliardi di euro e, grazie alla Quota Sud che abbiamo fortemente voluto, il ministero della Salute ha già elaborato una bozza di proposta provvisoria per la ripartizione di circa 8 miliardi per la Sanità al meridione. Il Pnrr non solo consentirà di ridurre il divario di cittadinanza tra Nord e Sud, assicurando pari livelli di assistenza in tutto il Paese, ma anche di potenziare la sanità di prossimità e le infrastrutture sociali di comunità, in linea - ha concluso Nesci - con le proposte di intervento previste dal modello di organizzazione distrettuale delineato dalla Carta di Matera". (Rin)